Armand Duplantis, atleta specializzato nel salto con l’asta, ha annunciato di scrivere l’inno degli Ultimate Championship. Con cinque record mondiali e un salto massimo di 6 metri, è riconosciuto come uno dei più elevati nel suo sport. La sua partecipazione al progetto musicale segna un nuovo capitolo nella sua carriera, che ha già ottenuto numerosi successi nelle competizioni internazionali.

Armand Duplantis è l’uomo che vola più in alto sulla faccia della Terra, ha ritoccato per ben quindici volte il record del mondo di salto con l’asta e si è issato a quota 6.31 metri. Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Campione del Mondo all’aperto e quattro volte iridato in sala: un portento assoluto che ha stravolto l’atletica internazionale, divenendone uno dei grandi volti simbolo. Il 26enne svedese è indubbiamente uno degli sportivi più in auge in questo momento ed è noto anche al di fuori dell’atletica, considerando anche la sua passione per il canto. Sarà proprio il ribattezzato Mondo a scrivere l’Inno degli Ultimate Championship, il nuovo evento internazionale organizzato da World Athletics a cui prenderanno parte soltanto i migliori atleti del mondo, senza fare i conti con contingenti prefissati per ogni Nazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Armand Duplantis si trasforma in versione compositore: scriverà l’Inno degli Ultimate Championship

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