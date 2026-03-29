Armand Duplantis, atleta svedese specializzato nel salto con l’asta, ha stabilito un record mondiale portando l’altezza a 6,31 metri. Recentemente, ha deciso di collaborare alla creazione dell’inno ufficiale per il prossimo World Athletics Ultimate Championship, che si svolgerà a Budapest. La sua partecipazione riguarda la composizione musicale, mentre il campionato si terrà nella capitale ungherese.

Armand Duplantis, il più alto volatore del pianeta con un record mondiale a 6.31 metri, ha accettato di comporre l’inno ufficiale per il nuovo World Athletics Ultimate Championship. L’evento si terrà dal 11 al 13 settembre a Budapest e vedrà sfidarsi solo i migliori atleti globali senza vincoli nazionali. L’atleta svedese, già noto per le sue doti canore con oltre 5,5 milioni di ascolti su Spotify, sta trasformando la sua passione musicale in un asset strategico per il futuro dello sport. Questa mossa segna un punto di svolta nella narrazione dell’atletica leggera, spostando il dalla semplice performance atletica a una dimensione culturale e spettacolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armand Duplantis: il recordman che scrive l’inno per Budapest

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