Appalti pilotati la ‘carriera lampo’ del top manager Rfi | in un solo anno la nomina e il reato contestato

Un top manager di Rfi ha visto la propria carriera accelere dopo essere stato nominato in meno di un anno, ma ora si trova coinvolto in un'inchiesta per aver contribuito a pilotare un appalto da 400 milioni di euro. L'indagine riguarda presunte irregolarità legate alla gestione di questa gara pubblica, con l'accusa di aver favorito interessi specifici.

Una carriera lampo minata dall’accusa di aver contribuito a pilotare un maxi appalto da 400 milioni di euro. Così ora Rete Ferroviaria Italiana – società del gruppo Fs – ha avviato un’indagine interna per verificare l’operato del suo top manager indagato. Sono infatti appena tredici i mesi che separano la nomina di Raffaele Barrile a responsabile della Cybersecurity in Rfi, avvenuta il 7 marzo 2023, dall’episodio contestato dalla Procura di Roma, datato 19 aprile 2024. Secondo i pm capitolini, il manager del gruppo Fs ha fornito al responsabile Tim per la rete ferroviaria, Carlo Antonello Bisi, la bozza del capitolato tecnico poi condivisa (e addirittura modificata) con l’imprenditore Francesco Dattola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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