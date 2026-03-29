Appalti inquinati dalla Scu e 90 assalti in soli 15 mesi Mafia è allarme in Puglia

In Puglia, le autorità hanno scoperto che in 15 mesi sono stati commessi circa 90 attacchi legati a appalti pubblici. Le indagini hanno evidenziato collegamenti con gruppi mafiosi locali e stranieri, tra cui organizzazioni albanesi e la 'ndrangheta. Sono in corso verifiche su possibili infiltrazioni criminali in diversi settori dell’appalto pubblico.

I fronti aperti sono tanti: i collegamenti con le mafie straniere (ad iniziare dall’Albania), o organizzazioni di stampo mafioso come la 'ndrangheta. Ma anche l’incrocio tra le nuove leve e chi invece è a fine pena ed è pronto a tornare tra la comunità, forse per riappropriarsi personalmente di un ruolo egemone nei singoli territori, che ha comunque potuto controllare a distanza dal carcere. Il core business resta la droga, ma l’interesse sugli appalti pubblici è ormai qualcosa di più di una semplice ipotesi investigativa. La visita della commissione parlamentare antimafia in Puglia, che si è conclusa venerdì a Brindisi, ha permesso ai... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Appalti inquinati dalla Scu e 90 assalti in soli 15 mesi. Mafia, è allarme in Puglia Articoli correlati Puglia in allarme: 11 assalti ai bancomat a Foggia, Anci chiede aiutoLa Puglia si trova al centro di una crisi di sicurezza che sta scuotendo l’intero territorio regionale, con un numero crescente di aggressioni contro... Assalti al bancomat con l’esplosivo ad Avellino, la banda partiva dalla Puglia: 5 arrestiEseguita una ordinanza per cinque persone per i furti con esplosivo a due bancomat dell'Avellinese; gli indagati sono tutti pugliesi, avrebbero...