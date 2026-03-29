Antonello da Messina in Senato | l&#039;Ecce Homo svelato tra spirito e bellezza

Da iodonna.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata al Senato la mostra dedicata ad Antonello da Messina, con l’esposizione dell’opera “Ecce Homo”, recentemente acquisita dallo Stato italiano. La cerimonia si è svolta nella sala Capitolare e ha visto la partecipazione del presidente del Senato e del ministro della Cultura. L’opera, che rappresenta un volto umano, è stata svelata ufficialmente durante l’evento.

( a skanews) – Inaugurata la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in Senato; l’opera, recentemente acquisita dallo Stato italiano, è stata svelata in una cerimonia nella sala Capitolare con il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Le mostre fashion del 2026. guarda le foto Mostra Ecce Homo in Senato: il valore sociale della cultura. «Questa è un’occasione veramente importante – ha detto La Russa – ritornare a guardare con un occhio importante l’opera di Antonello da Messina non solo rende più fruibile la singola opera, ma ne moltiplica l’importanza, l’attenzione e la fruibilità. Quindi diventa un’operazione non solo culturale, ma anche sociale, forse socioeconomica, perché non è vero che la cultura non produce ricchezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Antonello da Messina in Senato: l'”Ecce Homo” svelato tra spirito e bellezza

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