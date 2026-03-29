Antonello da Messina in Senato | l'Ecce Homo svelato tra spirito e bellezza

È stata inaugurata al Senato la mostra dedicata ad Antonello da Messina, con l’esposizione dell’opera “Ecce Homo”, recentemente acquisita dallo Stato italiano. La cerimonia si è svolta nella sala Capitolare e ha visto la partecipazione del presidente del Senato e del ministro della Cultura. L’opera, che rappresenta un volto umano, è stata svelata ufficialmente durante l’evento.

( a skanews) – Inaugurata la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in Senato; l’opera, recentemente acquisita dallo Stato italiano, è stata svelata in una cerimonia nella sala Capitolare con il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Le mostre fashion del 2026. guarda le foto Mostra Ecce Homo in Senato: il valore sociale della cultura. «Questa è un’occasione veramente importante – ha detto La Russa – ritornare a guardare con un occhio importante l’opera di Antonello da Messina non solo rende più fruibile la singola opera, ma ne moltiplica l’importanza, l’attenzione e la fruibilità. Quindi diventa un’operazione non solo culturale, ma anche sociale, forse socioeconomica, perché non è vero che la cultura non produce ricchezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Antonello da Messina in Senato: l'”Ecce Homo” svelato tra spirito e bellezza Articoli correlati L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione... Tutti gli aggiornamenti su Antonello da Messina in Senato l 039... Temi più discussi: Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina; L'Ecce Homo si svela: esposto al Senato il dipinto di Antonello da Messina; Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina; Il ministro Giuli vola a New York per l'Ecce Homo. L'opera sarà esposta in Senato per la Pasqua. L’Ecce Homo di Antonello torna in Italia. In mostra per 10 giorni a Roma al Palazzo della Minerva: ecco come vederloDal 27 marzo al 7 aprile 2026, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto presso la Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva. Ingresso gratuito, senza ... artribune.com Da New York a L’Aquila, il ministro Giuli riporta in Italia l’Ecce Homo di Antonello da MessinaAcquistato per 14,9 milioni di dollari, l’Ecce Homo di Antonello da Messina rientra in Italia: sarà esposto al Forte Spagnolo a L'Aquila dopo il viaggio da New York. laquilablog.it #EcceHomo di Antonello da Messina. Nelle immagini #SenatoTV i numerosi visitatori all’esposizione a #PalazzodellaMinerva, in anteprima mondiale. Apertura anche domenica 29 marzo dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Tutti i dettagli senato.it/CESUS/ecceho x.com Lunga fila di pubblico oggi per l’"Ecce Homo" di Antonello da Messina, esposto in anteprima mondiale in Senato, a Palazzo della Minerva. Esprimo grande soddisfazione per lo straordinario successo di visitatori dell’esposizione, che ci racconta che quando v - facebook.com facebook