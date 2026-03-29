Antonelli passa il testimone a Sinner | Spero vinca a Miami

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonelli ha consegnato il suo ruolo a Sinner, esprimendo il desiderio che possa conquistare il titolo a Miami. Nel frattempo, Kimi, dopo aver vinto in Giappone, ha commentato la sua esultanza ispirata a Bolt, spiegando che avrebbe voluto farla in Cina ma si è dimenticato. Questi eventi si sono verificati in ambito sportivo, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle competizioni.

Dopo il successo a Suzuka e il primo posto - da più giovane della storia - nella classifica del Mondiale, Kimi Antonelli manda un messaggio a Jannik Sinner, che stasera sarà impegnato nella finale del Masters 1000 di Miami contro Lehecka, e agli italiani della MotoGP che correranno ad Austin: "Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E così in MotoGP a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo". "Dio bo’ sono tiratissimo con i tempi" sorride Antonelli. "Non ho avuto molto tempo per festeggiare, l’aereo parte tra poco e abbiamo ancora due ore di macchina da fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli passa il testimone a Sinner: "Spero vinca a Miami"

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Sinner: “Antonelli? Sta facendo cose incredibili, ma spero la Ferrari si avvicini un po’ di più alla Mercedes”Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport alla vigilia del suo esordio al Miami Open e dopo aver vinto ad Indian Wells.

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