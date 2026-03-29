L’Automobile Club Italiano celebra il successo di Kimi Antonelli, che ha conquistato due Gran Premi consecutivi, un risultato che mancava da 74 anni per un pilota italiano. Antonelli, già noto nel mondo delle corse, ha fatto registrare un record che si era fermato nel tempo, confermando la sua presenza tra i protagonisti delle competizioni motoristiche.

Roma, 29 marzo 2026 – “Più che entrare nella storia, Kimi Antonelli fa la storia: da 74 anni un pilota italiano non vinceva due Gran Premi consecutivi. L'ultimo a riuscire nell'impresa è stato Alberto Ascari nel 1952, in una stagione coronata con il titolo iridato”. Lo dichiara il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commentando l'entusiasmante vittoria di Antonelli nel Gran Premio del Giappone, che porta il pilota emiliano in vetta alla classifica di F1. “Oltre al bis, celebriamo oggi un altro traguardo: ci sono voluti 20 anni per riconquistare la leadership nel Mondiale – aggiunge La Russa – con il genio e il talento di un 19enne italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Antonelli come Ascari, esulta l’Aci: “Kimi ha fatto la storia”

Articoli correlati

Kimi Antonelli: la Motor Valley forgia il nuovo AscarìLa figura di Kimi Antonelli, pilota bolognese appena oltre i diciannove anni, sta ridefinendo le aspettative sulla Formula 1 con una maturità che...

Gian Carlo Minardi: “Kimi Antonelli ha fatto un capolavoro. Ha tutto per trionfare ancora”Bologna, 16 marzo 2026 – Di tutti gli italiani che ieri hanno esultato per la vittoria di Kimi Antonelli in Cina, ce ne è sicuramente uno che lo ha...

Altri aggiornamenti su Antonelli come Ascari esulta l'Aci Kimi...

Discussioni sull' argomento Antonelli come Ascari, nella storia, l'esultanza del presidente Aci; F1, Gp Giappone è trionfo Antonelli: a 19 anni vola in testa al Mondiale. Il pilota esulta come Bolt: Ma è troppo presto per pensarci.

Antonelli nel mito: due vittorie di fila come Ascari nel 1953. E riporta l’Italia in vetta al MondialeIl pilota bolognese si è imposto anche a Suzuka, continuando a scrivere nuovi primati per il nostro paese e non solo ... formulapassion.it

Presidente Aci Antonelli come Ascari nel 1952, fa la storia(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Kimi Antonelli fa la storia: da 74 anni un pilota italiano non vinceva due gran premi consecutivi. L'ultimo a riuscire nell'impresa è stato Alberto Ascari nel 1952, in una sta ... msn.com

Andrea Kimi Antonelli vince in Giappone e festeggia in salsa tricolore il primato nella classifica iridata: il team Mercedes lo rincorre, lui si rifugia dalla Ferrari Instagram / Andrea Kimi Antonelli - facebook.com facebook

Kimi #Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..." x.com