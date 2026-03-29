Durante la cerimonia del Premio Il Sognatore 2026, l’artista ha partecipato come ospite d’onore, attirando l’attenzione del pubblico con la sua presenza. La serata ha visto coinvolti numerosi partecipanti, con momenti dedicati alle premiazioni e interventi di vari relatori. La partecipazione di Calemme si è distinta tra gli eventi principali dell’evento, che si è svolto in una location dedicata con un pubblico numeroso.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Una presenza intensa e carismatica quella di Anna Calemme al Premio Il Sognatore 2026, dove l’artista si è imposta come una delle protagoniste più apprezzate della serata. Accolta da lunghi applausi, Calemme ha regalato al pubblico un’esibizione capace di unire la grande tradizione musicale partenopea a una sensibilità moderna e personale.Sul palco, la cantante ha proposto due momenti distinti ma complementari: da un lato l’omaggio alla classicità con “Malafemmena”, dall’altro la presentazione del suo nuovo brano “Passa ‘O Tiempo”, già destinato a lasciare il segno nel suo repertorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Anna Calemme guest star al Premio Il Sognatore 2026: emozione tra tradizione e contemporaneità

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