Negli ultimi giorni a Torino, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare 12 pulcini e un gatto rimasti intrappolati in un’intercapedine. I volontari sono riusciti a raggiungere gli animali, rimasti in un luogo difficile da accessibile, e a recuperarli in sicurezza. L’intervento si è concluso con successo, permettendo agli animali di tornare in salvo.

Negli ultimi giorni a Torino è stato determinante l’intervento dei vigili del fuoco per salvare la vita a 12 pulcini e a un gatto, finiti in posto irraggiungibili e dai quali era impossibile uscire. Dodici pulcini sono stati recuperati dalla Squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Torino e affidati con mamma anatra al CANC - Centro Animali Non Convenzionali dell’Università di Torino per la reimmissione in un ambiente naturale idoneo. Quanto i pompieri li hanno raggiunti, erano intrappolati in un vascone di cemento con i bordi troppo alti per poter uscire. Un cucciolo di gatto di 5 mesi, rimasto incastrato in una stretta intercapedine, è stato recuperato dalla squadra 51 e la squadra USAR dei vigili del fuoco Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Animali salvati a Torino: 12 pulcini intrappolati e un gatto incastrato in un’intercapedine

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