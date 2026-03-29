Durante una trasmissione televisiva, Andrea Pisani ha fatto un commento su Raoul Bova, che ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha risposto sui social criticando l’atteggiamento di Pisani, definendolo come un continuo comportamento da “sfigato rosicone”. La discussione si è svolta principalmente sui canali online, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Selvaggia Lucarelli ha commentato una recente battuta di Andrea Pisani su Raoul Bova con una delle sue stilettate via social, consigliandogli di farsene una ragione e sottolineando un atteggiamento da eterno “sfigato rosicone”. Per chi non lo sapesse, Pisani è l’ex compagno di Beatrice Arnera, l’attuale fidanzata di Raoul Bova. Il comico dei PanPers ha già raccontato in un’intervista la sua storia d’amore con Arnera – sbocciata mentre lui stava per sposarsi con un’altra donna – e la crisi arrivata dopo la nascita della loro figlia. Dopo la fine della relazione con Pisani, Arnera ha iniziato il rapporto con Bova, che a sua volta usciva dalla storia con Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Andrea Pisani punge Raoul Bova in TV, Lucarelli lo smonta: “Sempre questo mood da sfigato rosicone”

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