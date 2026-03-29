Ancora una volta bottana Sicilia | la Meloni punisce il NO dei siciliani al referendum

Il governo ha deciso di adottare sanzioni nei confronti della Sicilia a causa del risultato referendario che ha visto un netto rifiuto alle proposte presentate. La decisione è stata comunicata dopo la chiusura delle urne e la contabilizzazione dei voti, che hanno evidenziato un'ampia contrarietà alla consultazione. La reazione ufficiale prevede misure restrittive e interventi mirati in risposta al risultato emerso nel voto regionale.

Nei primi giorni del 2026, il ciclone Harry ha fatto incetta del nostro tesoro nel Mediterraneo: quella Sicilia che è incrocio di storia e cultura che il mondo ci invidia, terra che è stata meta e culla di filosofi, poeti, eroi. Strade divelte, paesi crollati, infrastrutture cancellate. Insomma, una terra già martoriata da mille altri problemi, che trova la sua unica risorsa nel turismo, tutto meritava tranne questo castigo. In un impeto di buona volontà, il Governo siciliano ebbe la forza di emanare una legge per aiutare immediatamente tutti i comuni in difficoltà, ma vano fu il gesto. Vano perché il NO corale della Trinacria al quesito referendario non è stato ben digerito a Palazzo Chigi dal “gran consiglio” meloniano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ancora una volta “bottana Sicilia”: la Meloni punisce il NO dei siciliani al referendum Articoli correlati Sono questi gli alleati? Ancora una volta abbiamo fatto la parte dei ciuchidi Torquato Cardilli* Da anni si avvertivano scricchiolii nel funzionamento della Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, ma... Leggi anche: Referendum, ieri affluenza record in Italia (46%). Calabria al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15. Meloni: "Partecipare è importante"