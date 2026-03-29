Nella zona sud della città si sono verificati due episodi di furto, uno dei quali è andato a buon fine mentre l'altro è stato tentato. In via delle Viole i ladri sono entrati e hanno portato via oggetti, mentre in via Galvani hanno cercato di svaligiare un’abitazione senza riuscirci. La polizia sta indagando sugli episodi.

I ladri tornano a colpire la zona sud della città, un colpo a segno in via delle Viole. Tentato anche un furto in via Galvani. I malviventi hanno preso di mira un appartamento nel pomeriggio e si sono introdotti dopo aver forzato la porta d’ingresso con arnesi da scasso. Proprio nei giorni scorsi erano state notate e messe in fuga dai residenti due persone sospette con arnesi da scasso vicino a un condomino delle Saline. Venerdì ignoti si sono dovuti allontanare per l’improvviso arrivo dei proprietari, mentre cercavano di entrare in un appartamento di via Galvani, ma si sono allontanati su un’auto grigia. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora furti, uno a segno e uno tentato

Articoli correlati

Leggi anche: A Torino era tentato omicidio del poliziotto a terra: prendiamoli uno a uno

Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais: "Sono ancora qui a ricordarli uno per uno"Una commossa Liliana Segre ha partecipato, giovedì mattina a Milano, alla posa delle pietre d'inciampo per ricordare la famiglia Morais, in viale...

Inside Cape Town’s Deadliest Ghettos: The Specialized Unit Fighting a Gang War

Contenuti e approfondimenti su Ancora furti uno a segno e uno tentato

Temi più discussi: Ancora furti, uno a segno e uno tentato; Ha messo a segno sei furti e rapine in due settimane: chiesta condanna a 7 anni; Serie di furti nel Brindisino, colpite anche le farmacie di Carparelli (CdA Enpaf); Furto da 56mila euro a Stresa: arrestata banda dopo mesi di indagini.

Casseforti nel mirino dei ladri: colpo a segno a Vigevano, furto fallito a Cava ManaraBande di malviventi in azione nel pavese: al pub-birreria Doppio Malto in viale Industria hanno rubato un migliaio di euro in contanti, mentre al Bimbostore in via Turati sono fuggiti a mani vuote ... ilgiorno.it

Presa banda di georgiani, 19 furti in appartamento: uno di fuori a citofonare, gli altri due entravano nelle caseAlmeno 19 furti in abitazione messi a segno in poche settimane, l’anno scorso, da una stessa banda di georgiani e sempre con il medesimo modus operandi: uno di guardia fuori dal portone del palazzo a ... corrieredibologna.corriere.it

Banda specializzata nei furti ai supermercati bloccata dopo un tentativo di colpo a Rovigo. Cinque uomini arrestati a Comacchio mentre tentavano la fuga dal loro covo. Agivano di notte, forzando le casseforti con strumenti professionali. Collegati anche al furto facebook

Furti in appartamento: arrestata banda che agiva tra Padova, Venezia e Treviso. Arrestati dalla Polizia tre uomini accusati dei colpi. Recuperata la refurtiva e scoperti nascondigli con attrezzi e targhe rubate. x.com