Prima dell'inizio della stagione estiva, il consiglio comunale di Ostia ha approvato una delibera che prevede l'introduzione di un divieto di fumare sulla battigia. La decisione sarà sottoposta a votazione prima dell'apertura ufficiale delle spiagge pubbliche, seguendo l'esempio di altre località costiere che hanno già adottato misure simili. La normativa mira a limitare l'uso di tabacco nelle aree di balneazione.

Prima dell'estate si voterà per inserire il divieto di fumare sulla battigia, come hanno fatto già molti comuni e regioni La proposta riguarda sia le sigarette normali che quelle elettroniche, ma anche sigari e dispositivi a tabacco riscaldato, come le Iqos. Al momento il testo è ancora piuttosto generico: si limita a elencare varie altre regioni e città che negli ultimi anni hanno introdotto divieti analoghi, e a proporre di fare la stessa cosa non solo per le spiagge di Ostia, ma anche per altri tratti di costa di quella zona, come quello di Castel Porziano e Capocotta. Nella proposta il controllo per il rispetto del divieto è affidato alla polizia locale e alla capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anche Ostia vuole vietare il fumo in spiaggia

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