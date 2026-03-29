Anche Ostia vuole vietare il fumo in spiaggia
Prima dell'inizio della stagione estiva, il consiglio comunale di Ostia ha approvato una delibera che prevede l'introduzione di un divieto di fumare sulla battigia. La decisione sarà sottoposta a votazione prima dell'apertura ufficiale delle spiagge pubbliche, seguendo l'esempio di altre località costiere che hanno già adottato misure simili. La normativa mira a limitare l'uso di tabacco nelle aree di balneazione.
Prima dell'estate si voterà per inserire il divieto di fumare sulla battigia, come hanno fatto già molti comuni e regioni La proposta riguarda sia le sigarette normali che quelle elettroniche, ma anche sigari e dispositivi a tabacco riscaldato, come le Iqos. Al momento il testo è ancora piuttosto generico: si limita a elencare varie altre regioni e città che negli ultimi anni hanno introdotto divieti analoghi, e a proporre di fare la stessa cosa non solo per le spiagge di Ostia, ma anche per altri tratti di costa di quella zona, come quello di Castel Porziano e Capocotta. Nella proposta il controllo per il rispetto del divieto è affidato alla polizia locale e alla capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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