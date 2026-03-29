Questa mattina a Roma, circa sessanta anarchici sono stati identificati e poi rilasciati dopo aver partecipato a una commemorazione dei due militanti deceduti in seguito all'esplosione di un ordigno in un casale del Parco degli Acquedotti, nell’area dell'Appio Claudio. Nonostante il divieto emesso dal questore, gli anarchici hanno comunque preso parte all'evento. Sono stati fermati in totale 91 individui preventivamente.

AGI - Sono stati identificati e rilasciati una sessantina di anarchici che questa mattina hanno commemorato a Roma i due militanti morti in seguito all'esplosione di un ordigno in un casale nel Parco degli Acquedotti, nella zona dell'Appio Claudio. Gli attivisti si sono ritrovati intorno alle 9.30 in zona Tuscolana per rendere omaggio a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. Alcuni mazzi di fiori sono stati legati a un palo. Il presidio, che era stato vietato, si è svolto sotto il controllo di un nutrito schieramento di forze dell'ordine, con diversi mezzi e agenti a cavallo. Digos e Carabinieri di Roma hanno identificato i 58 partecipanti al sit-in ma non ci sono stati fermi, ha riferito l'Aliquota informazioni operative del comando provinciale Carabinieri di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anarchici sfidano il divieto del questore, 91 fermi preventivi

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