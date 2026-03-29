Un gruppo di circa 60 persone si è presentato davanti a un'area vietata alla commemorazione di Roma, tentando di superare le barriere create dalle forze dell’ordine. Gli individui hanno sfidato il divieto e sono stati fermati dagli agenti, che hanno identificato tutti i presenti. Le forze di sicurezza hanno mantenuto il controllo, impedendo l’accesso e gestendo la situazione.

Asse dell’odio e protervia anarchica non conosce tregua e non ammette pause. Non c’è limite alla pervicacia e all’insistenza antagonista di chi ha fatto del rancore ideologizzato e dell’eversione la propria unica ragione di vita. Così, dopo il corteo No Kings di ieri a Roma, dove in una inquietante miscela di anarchici e centri sociali, pro-Pal e disobbedienti comuni, hanno messo in scena l’ennesima sceneggiatura vergognosa con l’ormai rituale copione di foto della premier Meloni e dei rappresentanti istituzionali presi di mira a seconda del momento politico esposte a testa in giù, e per l’occasione con la riproduzione di una ghigliottina nelle vicinanze, la galassia anarchica torna a sfidare lo Stato sui divieti dettati da esigenze di sicurezza e ordine pubblico e sempre in nome del culto della violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anarchici e protervi, sfidano il divieto alla commemorazione di Roma: e sbattono su un muro di sbarramento di agenti. Identificati in 60

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