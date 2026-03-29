Nella giornata di oggi, a Roma, un gruppo di circa sessanta anarchici si è riunito in un presidio non autorizzato. Durante le operazioni di polizia, sono stati identificati 91 persone e si sta valutando l’applicazione di fogli di via nei confronti di alcuni partecipanti. L’evento si è svolto senza autorizzazione ufficiale, portando a interventi delle forze dell’ordine sul posto.

Diversi gruppi di anarchici, circa una sessantina in totale, si sono dati appuntamenti questa mattina, domenica 29 marzo, in via Lemonia a Roma, vicino al casolare del Parco degli Acquedotti dove sono morti in un’esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. Il presidio di commemorazione era stato vietato dal questore di Roma. Le forze dell’ordine – polizia e carabinieri – hanno identificato i manifestanti e in un secondo momento li hanno portato negli uffici di via Patini per il fotosegnalamento. Sul posto, come si vede nel video, sono stati impiegati anche i carabinieri del 4 Reggimento a Cavallo in assetto da ordine pubblico e le pattuglie a cavallo della polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anarchici al presidio (vietato) a Roma per Ardizzone e Mercogliano: 91 identificati, si valuta il foglio di via

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