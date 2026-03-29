analisi del gp del giappone conn giorgio piola e biagio maglienti

Il Gran Premio del Giappone è stato vinto da Kimi Antonelli. L'evento è stato analizzato da Giorgio Piola e Biagio Maglienti, che hanno approfondito gli aspetti tecnici della gara e delle monoposto. La gara si è conclusa con questa vittoria e sono stati forniti dettagli riguardanti le prestazioni delle vetture e le strategie adottate durante l'evento.

Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare. Analizziamo questo GP del Giappone vinto da Kimi Antonelli con le analisi tecniche di Giorgio Piola e le considerazioni su piloti e team di Biagio Maglienti Sport in tv oggi (domenica 29 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, domenica 29 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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