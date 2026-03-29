Amici scontro tra Pettinelli e Gigi D’Alessio | Non sei Damiano dei Maneskin eh

Durante la trasmissione televisiva, si è verificato un acceso scambio tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. La discussione si è concentrata su un commento di Pettinelli rivolto a D’Alessio, che ha replicato con una battuta. La tensione tra i due si è manifestata pubblicamente davanti al pubblico presente in studio. La conversazione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei partecipanti in studio.

Ad Amici il clima si fa sempre più acceso e, ancora una volta, protagonisti dello scontro sono Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. A distanza di pochi giorni dal primo battibecco, i due sono tornati a confrontarsi duramente durante il Serale, regalando al pubblico uno dei momenti più discussi della puntata. Tutto parte dal guanto di sfida tra Riccardo e Gard, una prova sull’interpretazione che ha diviso la giuria e acceso immediatamente il dibattito. Il guanto di sfida che divide i giudici. La sfida tra i due allievi si è conclusa in perfetta parità: Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio hanno premiato Gard, mentre Amadeus e Gigi D’Alessio hanno scelto Riccardo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio scontro ad Amici: “Non sei Damiano dei Maneskin, eh”

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