Amici 25 le pagelle della seconda puntata del Serale | l'arte di accontentare di Lorenzo 6,5 Plasma 4,5 rovina tutto

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, trasmissione condotta da Maria De Filippi. Durante la serata gli allievi si sono esibiti in varie performance e sono stati giudicati da una commissione. Le valutazioni hanno portato a voti che vanno dal 4,5 al 6,5, con alcuni concorrenti che hanno ottenuto punteggi più bassi rispetto ad altri.

Sabato 28 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Amici 25, le pagelle della prima puntata del Serale: l’azzardo di Elena (7,5), eliminati Opi (4,5) e Michele (6)Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.

Serale Amici 25, le pagelle della prima puntata: Gigi D’Alessio oscura tutti (8), le lacrime della Cuccarini (7)Il Serale di Amici 25 ha aperto i battenti, fra esibizioni ed eliminazioni, ma anche tanti scontri e polemiche.

Tutto quello che riguarda Amici 25 le pagelle della seconda...

Temi più discussi: Amici 25 Serale, le pagelle: Amadeus leader autorevole (7), Alessandro Cattelan valletto (6), Riccardo il più bravo (9); Amici 25, le pagelle della prima puntata del Serale: Gigi D'Alessio promosso (8), l'eliminazione di Michele ingiusta (5); Pagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovation; Amici 25, le pagelle della prima puntata del Serale: l'azzardo di Elena (7,5), eliminati Opi (4,5) e Michele (6).

amici 25 le pagelleAmici 25 Serale, le pagelle: Belen si 'vendica' (7), Amadeus efficace (9)Nella puntata del 28 marzo di Amici 25, tanti litigicon Alessandra Celentano, ma anche la rivincita di Belen Rodriguez e un D'Alessio pieno di sé: le pagelle ... libero.it

amici 25 le pagellePagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovationI giudizi alle esibizioni dei principali protagonisti della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi ... quotidiano.net

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.