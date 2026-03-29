Amici 25 le pagelle della seconda puntata del Serale | l'arte di accontentare di Lorenzo 6,5 Plasma 4,5 rovina tutto

Sabato 28 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, trasmissione condotta da Maria De Filippi. Durante la serata gli allievi si sono esibiti in varie performance e sono stati giudicati da una commissione. Le valutazioni hanno portato a voti che vanno dal 4,5 al 6,5, con alcuni concorrenti che hanno ottenuto punteggi più bassi rispetto ad altri.