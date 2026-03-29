Amici 25 le pagelle | D' Alessio dà una lezione a tutti 8 Cattelan senza motivo 4

Nella seconda puntata del serale di Amici 25, sono emersi diversi aspetti tra i giudizi dei professori e le esibizioni dei concorrenti. D'Alessio ha ricevuto un voto di 8, mentre Cattelan si è posizionato a 4. La puntata si è caratterizzata anche per alcuni scontri tra i docenti e per l'assenza di motivazioni chiare in alcune valutazioni.

La seconda puntata del serale di Amici 25, tra le liti dei professori, Alessandro Cattelan senza motivo, i super ospiti per recuperare ascolti e i ragazzi che passano in secondo piano: ecco le nostre pagelle Seconda puntata per il serale di Amici 25 che, dopo gli ascolti dell'esordio, ha tirato fuori l'artiglieria pesante: gli ospiti. Perché incredibile ma vero, il soporifero Canzonissima by Milly Carlucci aveva insidiato il programma di Canale 5 al suo debutto, con circa 800.000 spettatori in meno rispetto allo scorso anno: e se persino la versione fiacca di uno show che ha la bellezza di settant'anni - la prima edizione è del 1956 - diventa una minaccia reale, allora questo talent che si vanta di essere giovane e amato dal giovani, è già invecchiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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