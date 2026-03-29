amici 2026 eliminato solo simone

Durante le prime due puntate del Serale di Amici 2026, sono stati eliminati quattro concorrenti. Dopo la eliminazione di tre allievi nella prima puntata, solo uno è stato eliminato nella seconda settimana, rimanendo così un concorrente in meno rispetto al numero iniziale. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione di sabato sera su Canale 5.

Due puntate e quattro eliminazioni al Serale di Amici 2026. Dopo la triplice uscita dell’esordio, a sorpresa un solo allievo ha salutato anzitempo il palcoscenico del sabato sera di Canale 5. Si tratta del ballerino Simone del team Cuccarini-Peparini, perdente nella prima manche contro il team Zerbi-Celentano. Il ballerino è uscito sconfitto dallo scontro con due suoi compagni di squadra, l’altro ballerino Alex e il cantante Lorenzo. Il secondo eliminato della puntata è invece. rimandato! Il ballottaggio finale tra le cantanti Valentina (Cuccarini-Peparini) e Caterina (Zerbi-Celentano), finite a rischio rispettivamente nella seconda e terza manche, è finito in parità con due voti a testa dai quattro giurati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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