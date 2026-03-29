Freddo e neve. L’Amiata riapre i battenti con l’inedita apertura della seggiovia del "Cantore tratto "Pianello-Vetta". Permessi per l’utilizzo della infrastruttura rilasciati, tutto lascerebbe pensare che con i circa venti centimetri di neve si potesse sciare. In realtà questa possibilità è mitigata a una cinquantina di metri perché la pista presentava tanti, troppi, ostacoli. Diciamo che questa nevicata ha colto impreparati gli operatori. Soprattutto quelli degli impianti di risalita aperti ma con pista parzialmente sciabile. Ieri in vetta non c’è stata tanta gente. Quelli che hanno voluto vedere la coltre bianca sono saliti soprattutto per consumare il pranzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amiata, effetto neve. Dopo l’ok ai permessi, la seggiovia apre i battenti

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