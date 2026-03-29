Altri pini colpiti scatta la rimozione

L’infestazione da marchalina hellenica ha continuato a danneggiare numerosi pini in città, portando alla decisione di avviare la rimozione degli alberi colpiti. La presenza di questa specie invasiva si sta espandendo, e la situazione si aggrava di giorno in giorno. Le autorità hanno iniziato le operazioni di abbattimento per limitare il rischio di ulteriori danni agli altri alberi e all’ambiente urbano.

L’infestazione da marchalina hellenica, che ha colpito diversi pini in città, non regredisce ma si sta diffondendo e aggravando. Nei prossimi giorni dovremo procedere alla rimozione degli esemplari più compromessi, individuati dall’Amap". È quanto dichiara il sindaco Andrea Michelini, dopo che nei giorni scorsi il Comune di Porto Recanati ha fatto abbattere un pino presente in piazza Brancondi, perché era stato gravemente infettato da un insetto parassita, ossia la marchalina hellenica. "Si tratta di una cocciniglia esotica che si nutre della linfa dei pini, provocando un progressivo deterioramento della pianta sino alla morte – spiega il sindaco Michelini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altri pini colpiti, scatta la rimozione Articoli correlati Leggi anche: Pini pericolosi in via Virgilio, via alla rimozione. Le 47 piante saranno sostituite dai ginkgo biloba Furgone abbandonato in strada: scatta la rimozioneInformato l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino e il comandante della Polizia Municipale Francesco Barone, sono state effettuate le verifiche...