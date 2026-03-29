Almanacco | Domenica 29 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 29 marzo è l'88° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 277 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di Sant'Eustasio e si ricorda un evento storico del 1912, quando il britannico Robert Falcon Scott partì in spedizione. È anche presente un proverbio legato al mese di marzo, che fa riferimento alle condizioni meteorologiche di questo periodo.

Domenica 29 marzo è l'88° giorno del calendario gregoriano. Mancano 277 giorni alla fine dell'anno. 1912 – Robert Falcon Scott al Polo Sud, scrive l'ultima annotazione sul taccuino: otto mesi dopo una spedizione di soccorso ne ritrova il corpo. 1918 - Nel cielo di Ponte di Piave il maresciallo pilota Ernesto Cabruna da Tortona affronta da solo undici aerei nemici, abbatte il capo pattuglia e disperde i rimanenti. 1971 - Per l'uccisione dell'attrice Sharon Tate, chiesta la pena di morte (a Los Angeles, California) per Charles Manson e tre sue seguaci 1979 – Con la mediazione di Jimmy Carter, il presidente egiziano... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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