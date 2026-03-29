Alluvione in 10 a processo

Sono stati chiamati a processo dieci indagati in seguito a un'inchiesta sull'alluvione avvenuta recentemente. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata e ora è arrivata all’ufficio del giudice. Resta da stabilire la data dell’udienza preliminare, che sarà comunicata nei prossimi giorni ai coinvolti e alle eventuali parti offese.

La richiesta di rinvio a giudizio per i primi dieci indagati ha raggiunto l’ufficio del gup. A questo punto si è in attesa della data per l’udienza preliminare con le relative comunicazioni sia ai diretti interessati che alle potenziali parti offese. Le posizioni degli ultimi due dei 12 accusati sono state invece stralciate in vista di archiviazione. La procura ha dunque esercitato quella che in gergo giuridico si chiama azione penale per quanto riguarda l’inchiesta sull’ultima delle tre alluvioni che nel giro di un anno e mezzo avevano flagellato il territorio ravennate: quella che a metà settembre 2024 colpì soprattutto gli abitati di Traversara e Boncellino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, "in 10 a processo" Articoli correlati Nei giorni dell’alluvione. Vertici di Potere al Popolo a processo per manifestazioneSia la portavoce nazionale di ‘Potere al Popolo’, Marta Collot, che il portavoce dell’assemblea ravennate, Gianfranco Santini, erano stati raggiunti... Strade danneggiate dall’alluvione. Dal 10 marzo i primi interventiSono passati quasi tre anni dall’alluvione del maggio 2023 che mise in ginocchio l’intera Romagna, lasciando ferite profonde anche nel territorio... Fadullon: Hearing for five ghost flood control project cases set on Nov. 14 | ANC Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alluvione in 10 a processo Discussioni sull' argomento Alluvione, in 10 a processo; Alluvione a Traversara: Processatene 10. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazione. Alluvione 2022, riportare il processo ad AnconaRiportare il processo ad Ancona. Lo hanno chiesto le difese degli imputati nel processo per l'alluvione di settembre 2022. L'udienza preliminare è in corso al tribunale dell'Aquila perché - come nel ... rainews.it Alluvione 2022, il papà di Mattia Luconi morto a 8 anni: «Riportare il processo ad Ancona? Schiaffo a chi piange i propri cari»«Stamattina (ieri ndr) l’avvocato mi ha chiamato per dirmi che i loro legali hanno chiesto di riportare il processo ad Ancona – aggiunge – confido nel buon senso del Gup, augurandomi che possa ... corriereadriatico.it Alluvione in Oman: piogge torrenziali devastano Muscat, bimbo morto travolto dalle acque | VIDEO facebook