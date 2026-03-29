allarme risparmi i 3 errori che oggi stanno bruciando il potere di acquisto

Il potere di acquisto delle famiglie italiane si riduce, secondo i dati pubblicati dall’Istat. In particolare, sono stati individuati tre errori che contribuiscono a questa diminuzione. Questi errori stanno influenzando la capacità di spesa delle famiglie, che si trovano a dover affrontare un quadro economico caratterizzato da costi crescenti e risorse limitate.

Il potere di acquisto delle famiglie italiane continua a diminuire e a confermarlo sono anche i dati ufficiali dell’Istat. Le rilevazioni più recenti del 2025 mostrano infatti che il reddito delle famiglie è cresciuto molto lentamente mentre l’inflazione ha continuato a ridurre il valore reale del denaro. Significa che anche quando gli stipendi aumentano, non bastano a compensare il costo della vita. A ciò si aggiunge poi un altro problema. che spesso viene sottovalutato, ovvero le scelte finanziarie sbagliate o basate su abitudini che oggi non funzionano più. Ed è proprio qui che nasce il vero rischio. Non è solo l’inflazione a ridurre il potere di acquisto ma anche alcuni errori molto diffusi che stanno facendo perdere valore ai risparmi senza che le persone se ne rendano conto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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