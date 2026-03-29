È stata pubblicata “Alla ricerca di Ettore” di Matteo Carnieletto, un’opera che analizza i valori di coraggio e patriottismo nella società contemporanea. Nel testo, si fa riferimento all’Iliade, concentrandosi sulla figura di Ettore, il valoroso principe troiano, e si confrontano le qualità degli eroi mitologici con le virtù richieste oggi. L’autore esplora come questi temi si riflettano nel presente.

Leggendo l’Iliade, a qualcuno può venire spontaneo di elogiare la figura di Achille. Potente, maestoso e quasi invincibile: l’eroe acheo, figlio di Peleo, affascina per la sua potenza e per la sua armatura splendente. Eppure c’è chi, mentalmente, è molto più forte di lui: si chiama Ettore ed è il principe di Troia, oltre che discendente del sovrano Priamo. È più forte del fratello Paride ed è per questo che nel poema omerico si trova ad affrontare il semidio, generato dall’amore del re dei Mirmidoni e della ninfa marina Teti. “Alla ricerca di Ettore” di Matteo Carnieletto, giornalista de La Verità, non è soltanto un elogio a una figura sottovalutata, ma anche un modo per ricordare che essere uomini vuol dire avere coraggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Alla ricerca di Ettore” di Matteo Carnieletto: la società ha bisogno di uomini coraggiosi e patriottici

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