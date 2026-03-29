Alfa Romeo Quadrifoglio | torna il V6 da 520 CV ma sarà l’ultimo per sempre?

Un motore V6 da 520 cavalli torna sulla gamma di un modello di marca storica, con l’intenzione di essere l’ultimo a utilizzare questa configurazione. Il motore raggiunge i 7.000 giri, mantenendo un suono distintivo e riconoscibile. La notizia riguarda anche una decisione futura di abbandonare definitivamente questa motorizzazione.

C’è un V6 che non si dimentica. Un motore che ti parla ogni volta che giri la chiave, che urla a 7.000 giri e ti ricorda perché le Alfa Romeo sono diverse da tutto il resto. Quel V6 2.9 biturbo da 520 CV sta per andare in pensione — e Alfa Romeo ha deciso di dargli l’addio che merita: riaprendo gli ordini delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa per un’ultima volta. Con un’edizione speciale Collezione limitata a 63 esemplari che è già un pezzo da museo. L’ultimo V6 Alfa Romeo della storia. Non è una riapertura qualsiasi. La produzione a Cassino proseguirà fino al 2027, poi le nuove Giulia e Stelvio arriveranno su piattaforma STLA Large — probabilmente elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Oggi ritira la sua nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio, selezionata dal nostro parco usati certificati. Linee aggressive, anima racing e puro piacere di guida: una scelta che parla di passione e carattere. Complimenti @jobenedetti , buona strada! #AlfaRo - facebook.com facebook