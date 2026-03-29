Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio | tornano con il V6 da 520 CV?

Nel mondo dell’automobilismo, si parla di un motore V6 da 520 cavalli che potrebbe tornare su alcuni modelli di alta gamma. Questo motore, noto per la sua sonorità distintiva, ha caratterizzato alcuni veicoli in passato e potrebbe essere riproposto sulla gamma Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli esperti del settore.

C’è un V6 che non si dimentica. Un motore che ti parla ogni volta che giri la chiave, che urla a 7.000 giri e ti ricorda perché le Alfa Romeo sono diverse da tutto il resto. Quel V6 2.9 biturbo da 520 CV sta per andare in pensione — e Alfa Romeo ha deciso di dargli l’addio che merita: riaprendo gli ordini delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa per un’ultima volta. Con un’edizione speciale Collezione limitata a 63 esemplari che è già un pezzo da museo. Il V6 che se ne va. Non è una riapertura qualsiasi. La produzione a Cassino proseguirà fino al 2027, poi le nuove Giulia e Stelvio arriveranno su piattaforma STLA Large — probabilmente elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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