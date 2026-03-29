alessio il santo dei barboni

Alessio è conosciuto come il santo dei barboni perché per 17 anni ha vissuto nel sottoscala, dove ha trascorso le notti. La sua scelta di vivere in strada era motivata dal desiderio di allontanarsi dal mondo materiale per cercare un legame più profondo con la spiritualità. La sua vita è caratterizzata da questa lunga permanenza in un luogo di transizione tra la strada e la dimensione religiosa.

AGI - È il santo dei barboni. Alessio per 17 anni ha dormito nel sottoscala. Voleva scomparire da questo mondo per trovare Dio nell’altro. E alla fine il mendicante - nato a Roma nel IV secolo d.C. - pare ci sia riuscito. È salito agli onori degli altari a furor di popolo, è stato proclamato dalla Chiesa protettore degli accattoni (festa il 17 luglio ) e nel 1217 papa Onorio III gli ha dedicato una basilica costruita nel quartiere Aventino a Roma, che porta il suo nome e quello del martire Bonifacio. Il santo sembra un vagabondo dei giorni nostri. Non di quelli che con una mano implorano e con l’altra magari versano soldi sul proprio conto corrente milionario (è successo). 🔗 Leggi su Agi.it

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