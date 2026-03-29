Alessandro Capecchi è tornato da Bruxelles, dove ha incontrato funzionari dell'Unione Europea per discutere di questioni legate alla tutela del sociale e delle filiere produttive. Durante la missione, sono stati affrontati temi riguardanti regolamenti e normative europee che interessano direttamente il settore. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o decisioni definitive al termine degli incontri.

PISTOIA Alessandro Capecchi, lei è appena tornato da Bruxelles dove ha interagito con gli uffici della Regione Toscana che ha una sede all’Unione Europea: come è andata? "Sono uffici che seguono i temi che riguardano soprattutto il sociale, la nostra economia e il rapporto con i meccanismi complessi della burocrazia europea. Abbiamo visitato grazie anche all’europarlamentare Francesco Torselli, il parlamento europeo assistendo alla assemblea plenaria nel momento, peraltro storico, dell’approvazione delle linee di indirizzo per il negoziato sulle regole della immigrazione. Ci siamo confrontati con due esperti della rappresentanza permanente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Capecchi in missione Ue: "Tutelare sociale e filiere produttive"

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