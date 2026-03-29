Al “Riva” di Albenga, l’Albingaunia ha ottenuto il vantaggio nel primo tempo contro la San Filippo Neri grazie al gol di Esposito al 44?. La partita, che vede in campo due formazioni con obiettivi divergenti ma ugualmente impegnativi, si svolge sotto i riflettori del derby locale. Mentre gli ospiti cercano punti preziosi per gli spareggi salvezza, i padroni di casa mirano a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Il risultato parziale di 1-0 non è ancora definitivo, poiché la gara è in corso e il secondo tempo attende ancora di essere disputato. L’atmosfera allo stadio Annibale Riva è carica di tensione, dove ogni azione sul campo pesa sulla psicologia delle due squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albingaunia in vantaggio: Esposito segna al 44? nel derby di Albenga

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