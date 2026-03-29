Al via la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado
È iniziata la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado, in Friuli. La stagione primaverile porta in scena un ambiente che combina elementi storici e paesaggistici, con le rose che si sviluppano nel giardino del castello. La zona si presenta come un esempio di spazio verde inserito in un contesto storico, attirando visitatori e appassionati di giardinaggio.
La primavera fiorisce in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, tra questi anche il labirinto di rose del Castello di Cordovado, in Friuli, dove natura, storia e arte si intrecciano in un’atmosfera davvero unica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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