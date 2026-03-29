Al via la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado, in Friuli. La stagione primaverile porta in scena un ambiente che combina elementi storici e paesaggistici, con le rose che si sviluppano nel giardino del castello. La zona si presenta come un esempio di spazio verde inserito in un contesto storico, attirando visitatori e appassionati di giardinaggio.

La primavera fiorisce in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, tra questi anche il labirinto di rose del Castello di Cordovado, in Friuli, dove natura, storia e arte si intrecciano in un’atmosfera davvero unica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Torna la Pasquetta ai piedi del castello medievale di Roccascalegnall 6 aprile 2026 torna il tradizionale grande evento della Pasquetta a Roccascalegna.

Crolla la torre del castello medievale di Escalona, il video dell’incidente a due passi da turisti e residentiTanta paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di una delle torri del castello medievale di Escalona, in provincia di Toledo, in Castiglia...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.