Al via la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado

È iniziata la fioritura del labirinto di rose nel castello medievale di Cordovado, in Friuli. La stagione primaverile porta in scena un ambiente che combina elementi storici e paesaggistici, con le rose che si sviluppano nel giardino del castello. La zona si presenta come un esempio di spazio verde inserito in un contesto storico, attirando visitatori e appassionati di giardinaggio.