Al pianista padovano Massimiliano Vettore il premio di studio Per la musica dei Lions

Il premio di studio “Per la musica” dei Lions è stato assegnato quest’anno al pianista padovano Massimiliano Vettore. L’iniziativa, promossa da nove Club del distretto 108Ta3, mira a favorire l’educazione musicale e supportare i giovani talenti del territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti Lions e del destinatario del riconoscimento.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle La consegna è avvenuta nel corso del Concerto di primavera de I Solisti Veneti, appuntamento che ha segnato l’apertura dell’attività patavina dell’orchestra diretta dal maestro Giuliano Carella. Il riconoscimento è dedicato ai giovani laureati del Conservatorio “C. Pollini” di Padova e premia il percorso artistico di Vettore, 24 anni, diplomato con 110 e lode sotto la guida della professoressa Annalisa Londero. Dopo la formazione al Liceo musicale “C. Marchesi”, ha perfezionato i suoi studi partecipando a masterclass con musicisti di fama internazionale come Philippe Cassard, Michel Dalberto, Dénes Várjon, Elisso Virsaladze e Lilya Zilberstein. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Al pianista padovano Massimiliano Vettore il premio di studio “Per la musica” dei Lions Articoli correlati Leggi anche: Il ritorno di Mikhail Pletnev: al Verdi la musica del geniale pianista russo Domenica in Musica 2026, la violinista Lucilla Rose Mariotti e il pianista Alessio Enea in Sala dei GigantiTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Continuano gli...