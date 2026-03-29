Durante la 45ª edizione del Pavone D’Oro, un concorso canoro per talenti under 18, si sono registrate due vittorie femminili: Giulia Rossi si è aggiudicata il premio principale, mentre Viola Liverani ha vinto nella categoria C. Il concorso, ideato nel 1969 da un prete noto per il suo stile ‘rock’, si è svolto con la partecipazione di giovani artisti provenienti da diverse regioni.

Una giuria di esperti ha decretato anche le vincitrici delle categorie A e B, che sono rispettivamente Alice Gorini e Sofia Bertaccini Una vittoria tutta al femminile, quella del 45° Pavone D’Oro, il concorso canoro per talenti under 18 ideato nel 1969 dal prete ‘rock’ don Italo Cavagnini. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la diciottenne forlivese Giulia Rossi, che ha sbaragliato i concorrenti con il brano “Canto, anche se sono stonata” di Mina. A decretarne il successo è stata una giuria tecnica composta da 12 esperti del settore, sotto la presidenza di Christian “Chicco” Capiozzo batterista, compositore e produttore (Uno dei suoi brani è entrato a far parte della colonna sonora del film Sex and the City). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Al Pavone D’Oro trionfa Giulia Rossi. Viola Liverani vince la categoria C

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