Al Faraggiana il primo evento del progetto Lo stesso Tempo Convivenza delle differenze

Martedì 31 marzo alle 21, il teatro Faraggiana ospita il primo evento del progetto “Lo stesso Tempo – convivenza delle differenze”, intitolato “Lo stesso tempo: dalla classica al rock”. L’evento prevede un concerto che coinvolge diversi generi musicali e si inserisce in un’iniziativa nata dalla collaborazione tra più enti e associazioni. La serata si svolge in un’atmosfera di ascolto e condivisione tra il pubblico e gli artisti.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Un concerto che, in realtà, è molto più: un’esperienza di incontro, ascolto e condivisione. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Ensemble ArtEssenziale di Oltre le Quinte, un progetto che unisce la passione per la musica ai valori dell’inclusione e dell’uguaglianza. Composta da musicisti di età, competenze e livelli di fragilità differenti, l’orchestra rappresenta un esempio concreto di come la diversità possa trasformarsi in risorsa. Attraverso il lavoro musicale condiviso, ogni componente contribuisce alla costruzione di un equilibrio fatto di ascolto, rispetto e collaborazione, dando vita a un linguaggio universale capace di unire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Al Faraggiana il primo evento del progetto “Lo stesso Tempo. Convivenza delle differenze" Articoli correlati Al Teatro Verdi il primo evento aperto al pubblico del progetto “Stand up di periferia”Venerdì 13 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente (piazza Alfredo Oriani, 7) si tiene il primo grande evento aperto al pubblico... Novara: “Sinfonia Fantastica” al Faraggiana, viaggio teatrale nell’essenza del tempo e della vita.Novara si prepara ad accogliere giovedì 19 febbraio, alle ore 21, una nuova produzione teatrale: “Sinfonia Fantastica” di Lucilla Giagnoni, autrice e... Tutti gli aggiornamenti su Al Faraggiana il primo evento del... Argomenti discussi: Novara, al Faraggiana il concerto inclusivo Lo stesso tempo; Andrea Bosca con La luna e i falò al Teatro Faraggiana di Novara.