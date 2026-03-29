Al Corioni finisce 3-2 L’Ospitaletto ingrana la terza Giana Galeandro non basta

L’Ospitaletto ha vinto 3-2 contro Al Corioni, segnando tre gol e conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra ha interrotto una serie di risultati positivi della Giana, che aveva ottenuto due vittorie di fila prima di questa sconfitta. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, mentre la Giana ha subito una battuta d’arresto.

Tre gol e tre punti pesanti in chiave salvezza per l’Ospitaletto, mentre la Giana cade dopo due vittorie consecutive. Gorgonzolesi subito in vantaggio grazie a una svista difensiva: Galeandro non si fa pregare e supera Sonzogni con un pallonetto. Immediata la reazione dei padroni di casa: sponda di Gobbi al limite dell’area e legnata firmata Ievoli che finisce all’incrocio dei pali. La ripresa si apre con un colpo dell’ex di turno Messaggi sventato da Zenti. Il portiere biancazzurro, però, non può nulla poco dopo, quando Gobbi riceve (solo soletto) una rimessa laterale in area di rigore ed è libero di controllare e infilare la sfera nell’angolino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al Corioni finisce 3-2. L’Ospitaletto ingrana la terza. Giana, Galeandro non basta Articoli correlati Trento, rimonta sfiorata ma non basta: al Corioni passa l’Ospitaletto 3-2Si ferma a dieci risultati utili consecutivi la striscia positiva del Trento, sconfitto 3-2 sul campo dell’Ospitaletto nella 32ª giornata di Serie C. Fischio d’inizio alle 17.30 al Corioni. Ospitaletto, la risalita può fare rima con playoff. Ma Lecco vuole continuare a essere l’anti VicenzaOSPITALETTO (Brescia) Il Lecco per mantenere la seconda piazza e “vendicare“ l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Ospitaletto per racimolare punti...