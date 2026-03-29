Aka7Even incidente in auto | salta l’incontro con i fan a Chieti LDA | È traumatizzato ma sta bene non facciamo allarmismo

Aka7Even è stato coinvolto in un incidente in auto, che non ha causato danni fisici. L’artista avrebbe dovuto partecipare a un evento con i fan a Chieti il 28 marzo, ma non si è presentato. LDA ha dichiarato che il rapper è traumatizzato ma sta bene, escludendo rischi per la salute. L’incontro è stato annullato senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Un incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, quello in cui è rimasto coinvolto Aka7even. Il rapper e cantante era atteso ieri, 28 marzo, a un incontro con i fan a Chieti insieme a LDA, ma non si è presentato. “Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi”, ha spiegato il collega al pubblico presente. E poi: “ Luca oggi ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. Si è fatta male la persona che era in motorino, lui era in macchina. Però era veramente tanto tanto scosso Luca, è rimasto un po’ traumatizzato da quello che è successo. Mi sembrava giusto che ci fossi io qui, perché magari ci sono persone che hanno fatto tanti chilometri, persone che hanno comprato il disco, che hanno speso tanti soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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