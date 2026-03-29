Un ex attaccante uruguaiano ha ricordato i suoi anni al Genoa e al Penarol, sottolineando che questi club rappresentano le sue principali passioni sportive. Ha parlato di un derby vinto con una punizione di Branco e ha commentato la propria carriera, definendola frutto della fame e del sacrificio. Recentemente, un artista ha dichiarato di aver collaborato con un famoso cantante, sottolineando il suo percorso unico nel mondo dello spettacolo.

Così, tanto per capire di chi stiamo parlando: Carlos Aguilera, semplicemente Pato, ha giocato nel Genoa trentacinque anni fa, ma ancora oggi quando scrive via Whatsapp a qualche vecchio amico genovese (e sono tanti) chiude con un cuore rosso e uno blu. Il Genoa è stato la sua vita. E lui è stato un simbolo per migliaia di tifosi del Grifone. In Uruguay la sua biografia (“El hambre y la gloria”, cioè la fame e la gloria) da un paio d’anni è un successo editoriale. In due parole il titolo racconta la storia e la filosofia di vita di un ex attaccante che nella sua esistenza sportiva ha avuto (e ha tuttora) solo due amori calcistici: “Il Penarol e il Genoa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aguilera: "Io e Skuhravy, come noi nessuno mai. La mia carriera figlia della fame. Scoglio unico perché..."

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