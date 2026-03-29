Agricoltura sotto tiro Sopralluoghi e rilievi in vista dei risarcimenti

Nella giornata di giovedì, la Romagna ha subito un'intensa ondata di maltempo caratterizzata da forti venti, calo delle temperature e nevicate fuori stagione. L’evento ha provocato danni alle aziende agricole della zona, portando a sopralluoghi e rilievi da parte delle autorità competenti in vista di eventuali risarcimenti. Le verifiche sono in corso per valutare l’entità dei danni subiti dagli operatori del settore.

Forti raffiche di vento, temperature in picchiata e addirittura nevicate fuori stagione. L’ondata improvvisa di maltempo che giovedì ha colpito la Romagna non è passata senza conseguenze, lasciando dietro di sé danni diffusi alle aziende agricole in una fase cruciale della stagione. Le ricognizioni sono ancora in corso e il quadro resta in evoluzione, ma le prime segnalazioni delineano una situazione già critica. Coldiretti Forlì-Cesena ha avviato subito i sopralluoghi, rilevando le maggiori criticità nei frutteti in piena fioritura. In pianura e nella prima collina si registrano danni ai fiori e alle prime allegagioni, con effetti sulle produzioni di albicocche, pesche e ciliegie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura sotto tiro. Sopralluoghi e rilievi in vista dei risarcimenti Articoli correlati Frana sulla strada statale Amalfitana: effettuati rilievi e sopralluoghi a Maiori, i primi risultatiAseguito del distacco di una porzione di muro perimetrale avvenuto nella scorsa notte da una proprietà privata in località Salicerchie, il Comune di... Leggi anche: Haifa, l’assedio di Aleppo e la fuga sotto il tiro dei fucili