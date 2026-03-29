Agguato Soleto | spari contro un imprenditore ferito 38enne

Nella serata di ieri a Soleto, si è verificato un episodio di sparatoria in cui un imprenditore di 38 anni è stato colpito alla gamba. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, ma le sue condizioni non risultano essere gravi. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato.

Agguato a colpi di pistola nella serata di ieri a Soleto, dove un imprenditore di 38 anni è stato ferito ad una gamba. L'uomo è stato raggiunto all’interno della sua azienda sulla strada provinciale 367. Intorno alle 19:30, un soggetto con il volto coperto da un casco integrale ha fatto irruzione nei locali della ditta, aprendo il fuoco contro il titolare, originario di Galatina. Un proiettile ha centrato l’imprenditore alla coscia destra. Nonostante il ferimento, il 38enne è riuscito a mettersi alla guida e a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Successivamente è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce per consulenze ortopediche, dove è stato medicato e dimesso: la ferita è risultata superficiale e l’uomo non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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