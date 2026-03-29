Aggressione in stazione | spunta anche un' arma bianca

Nella zona della stazione di Monza, si è verificato un episodio di violenza in cui una persona di 19 anni è stata ferita con un’arma bianca. La lite si è svolta nei dintorni dell’area ferroviaria, e sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli su dinamica e motivazioni dell’accaduto.

Ancora un grave episodio di violenza nei pressi della stazione di Monza. Una persona di 19 anni è rimasta coinvolta in un’aggressione ed è stata ferita con un’arma bianca. Il fatto è accaduto nella prima serata di sabato 28 marzo. Erano da poco passate le 19 quando in via Arosio è scattata la macchina dei soccorsi. Una persona di 19 anni (al momento non è stato specificato se si tratta di una ragazza o di un ragazzo) è rimasta ferita da un’arma bianca. Sul posto l’ambulanza e l’automedica in codice giallo e una pattuglia della polizia locale. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Aggressione in stazione: spunta anche un'arma bianca Articoli correlati Bergamo: aggressione con arma bianca, arrestato col sangueUna domenica sera di marzo 2026 si è trasformata in un incubo per i residenti di Bergamo, dove una lite improvvisa vicino alla stazione ferroviaria... Spunta l'offerta di Teheran a Washington. Casa Bianca: "Presa in considerazione ogni opzione contro l'Iran, anche raid militari"Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe avanzato agli Stati Uniti un’apertura diplomatica sul contenimento del programma nucleare in cambio... UDNE PRIE 385 - LUDA LJUBAV sa ovekom koji nije znao da voli Altri aggiornamenti su Aggressione in stazione spunta anche... Argomenti discussi: Aggressione in stazione: spunta anche un'arma bianca. Aggressione in stazione: spunta anche un'arma biancaIl fatto è accaduto nella prima serata di sabato 28 marzo. Erano da poco passate le 19 quando in via Arosio è scattata la macchina dei soccorsi. Una persona di 19 anni (al momento non è stato specific ... monzatoday.it Pescara: nuova aggressione alla stazione ferroviariaEnnesimo episodio di violenza questa notte ai danni di una Guardia Giurata della Italpol Vigilanza in servizio alla stazione di Pescara ... rete8.it