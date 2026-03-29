Giovedì pomeriggio a Viserba, nei pressi di via Mazzini, un ragazzo di circa 16 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza alla fermata dell’autobus. Secondo le prime informazioni, il minorenne sarebbe stato picchiato da uno o più individui. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ragazzo di circa 16 anni sarebbe stato aggredito giovedì pomeriggio a Viserba alla fermata dell’autobus, nei pressi di via Mazzini. I carabinieri, che hanno raccolto la denuncia dei familiari del minore, stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’episodio e individuare i presunti autori dell’ aggressione. Trattandosi di un minorenne vige il massimo riserbo sulle indagini, affidate ai militari della stazione di Viserba. Su Facebook, nelle scorse ore, è stato diffuso un appello da alcuni residenti, rivolto ad eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena. Secondo quanto ricostruito finora, il minorenne sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi nei pressi della fermata dell’autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a Viserba. Minorenne picchiato alla fermata dell’autobus

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