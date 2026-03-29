Oggi all'ospedale di Bergamo si è svolto un incontro di circa un'ora tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito e una docente coinvolta nell'aggressione avvenuta a Trescore. La docente ha dichiarato di sentire la mancanza dei propri alunni, mentre sono state smentite le affermazioni ritenute shock dallo studente coinvolto. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata sui dettagli del confronto.

Un confronto di quasi un'ora, quello avvenuto oggi all'ospedale di Bergamo tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la professoressa Chiara Mocci. La docente è stata vittima, mercoledì scorso, di un accoltellamento avvenuto tra le mura scolastiche di un istituto a Trescore Balneario per mano di un suo studente di 13 anni. Il recupero della professoressa Mocci Le condizioni della docente sono in netto miglioramento. Fonti vicine al Ministro riportano che, nonostante il trauma, la professoressa ha espresso il forte desiderio di tornare alla propria quotidianità, dichiarando di sentire la mancanza della scuola e dei suoi studenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggressione a Trescore: Valditara in visita alla docente. Chiara Mocci: Mi mancano i miei alunni". Smentite le frasi choc dello studente

Articoli correlati

Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: “Mi mancano i miei alunni”Bergamo, 29 marzo 2026 – Sorpresa per la professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso alla scuola media statale...

Valditara dalla prof aggredita, “mi mancano i miei alunni”. La docente sta meglio, colloquio di quasi 1 ora con il ministroIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato oggi all’ospedale di Bergamo per far visita alla professoressa Chiara Mocci,...

Approfondimenti e contenuti su Chiara Mocci

Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: Mi mancano i miei alunniIl ministro dell’Istruzione si è recato in ospedale a Bergamo, dove si trova ricoverata la docente aggredita alle medie di Trescore Balneario. Nel frattempo proseguono indagini e accertamenti per fare ... msn.com

La prof accoltellata dallo studente al ministro Valditara: «Mi mancano i miei alunni»Il ministro dell'Istruzione è stato oggi all'ospedale di Bergamo dalla professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì 25 marzo in un istituto scolastico di Trescore Balneario ... bergamo.corriere.it