afghanistan inondazioni e frane causano almeno 17 vittime

In Afghanistan, le recenti inondazioni e una frana hanno provocato almeno 17 vittime e ferito 26 persone nelle ultime 24 ore in diverse zone. Le autorità prevedono ulteriori piogge intense nelle prossime ore, che potrebbero aggravare la situazione. Le aree colpite sono state colpite da eventi meteorologici estremi, con danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni.

Gravi inondazioni e una frana hanno causato 17 morti e almeno 26 feriti nelle ultime 24 ore in alcune aree dell’ Afghanistan, mentre sono previste ulteriori piogge intense. Il numero delle vittime potrebbe aumentare. Le squadre dell’ Autorità nazionale per la gestione dei disastri stanno ispezionando le aree colpite. Tredici delle 34 province dell’Afghanistan, per lo più nelle regioni occidentali, centrali e nord-occidentali del Paese, sono state interessate. Il maltempo ha inoltre distrutto completamente o parzialmente 147 abitazioni, cancellato 80 chilometri di strade e devastato terreni agricoli, canali di irrigazione e attività commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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