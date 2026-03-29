La polizia locale di Follonica ha avviato una campagna per controllare gli affitti estivi nel Golfo, ricevendo finora tre segnalazioni. Le autorità hanno intensificato le verifiche sui locali destinati all’affitto temporaneo, senza specificare i dettagli delle segnalazioni o eventuali sanzioni. La misura si inserisce in un’azione mirata a vigilare sulle normative relative agli affitti stagionali nella zona.

FOLLONICA La polizia locale del Comune di Follonica ha avviato in questi giorni una campagna di controlli mirati alle locazioni turistiche non imprenditoriali, un’azione congiunta che persegue molteplici obiettivi: recuperare il gettito dei tributi locali, monitorare il pieno rispetto degli adempimenti burocratici e, elemento non secondario, garantire la sicurezza con l’adempimento degli obblighi di segnalazione degli ospiti in Questura, fondamentale anche ai fini delle azioni antiterrorismo. L’operazione mira, inoltre, a tutelare la libera concorrenza in un settore in crescita. I primi accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni a tre soggetti impegnati nell’attività di locazione turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti estivi nel Golfo. Linea dura del Comune. Tre le segnalazioni

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