Nell’ultimo domenica sera di marzo, il quiz televisivo Affari Tuoi torna su Rai1 con Stefano De Martino alla conduzione e Herbert Ballerina come co-conduttore. A pochi giorni dal confronto tra i due conduttori, si attende una nuova puntata del programma, che vede protagonisti i partecipanti impegnati a mettere in gioco fortuna e coraggio.

A far compagnia agli italiani in quest’ultima domenica sera di marzo c’è, come sempre, Affari Tuoi. Il gioco dove vincono i più audaci – e fortunati – torna su Rai1 con alla conduzione Stefano De Martino, affiancato dall’irresistibile Herbert Ballerina. La puntata non è tra le più fortunate, neppure per il presentatore, che viene più volte paragonato al suo più noto predecessore, il mitico Paolo Bonolis. Emanuela sfortunata ad Affari Tuoi. Pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 29 marzo è Emanuela da Bassano del Grappa che, dopo ben 26 puntate dietro al banco, si prende finalmente il suo posto al centro dello studio. L’elegante amministratrice di condomini – sono ben 60 gli stabili sotto il suo controllo – si fa accompagnare dal marito Yuri, detto tutina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, per Stefano De Martino è giunta l’ora del confronto con Paolo Bonolis

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