Affari tuoi Manuela indignata dalle offerte del Dottore | Stefano scrivila giusto per farci due risate

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, Manuela dalla Lombardia si è detta indignata dalle offerte del Dottore, commentando che Stefano avrebbe scritto tutto solo per farle ridere. La trasmissione ha visto anche la partecipazione del marito di Manuela, Yuri, che è stato riconosciuto come sosia di Freddie Mercury. La puntata si è concentrata sulle interazioni tra i concorrenti e le sfide in gioco.