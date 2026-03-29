Affari tuoi Manuela indignata dalle offerte del Dottore | Stefano scrivila giusto per farci due risate
Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, Manuela dalla Lombardia si è detta indignata dalle offerte del Dottore, commentando che Stefano avrebbe scritto tutto solo per farle ridere. La trasmissione ha visto anche la partecipazione del marito di Manuela, Yuri, che è stato riconosciuto come sosia di Freddie Mercury. La puntata si è concentrata sulle interazioni tra i concorrenti e le sfide in gioco.
La puntata di Affari tuoi di stasera con Manuela dalla Lombardia e il marito Yuri, sosia di Freddie Mercury. La partita è stata sfortunata e le offerte del Dottore sono precipitate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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