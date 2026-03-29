AEW | All In 2026 prende quota vendite in salita settimana dopo settimana

Le vendite dei biglietti per AEW All In London 2026 stanno aumentando settimana dopo settimana, secondo quanto riferito dall'organizzazione. L'evento, previsto per il prossimo anno, si svolgerà a Wembley e sta attirando un crescente interesse tra il pubblico. I biglietti sono in fase di esaurimento, mentre le vendite continuano a salire in modo costante.

AEW All In London 2026 continua a registrare una crescita nelle vendite dei biglietti, secondo l’ultimo aggiornamento da Wembley. Il ritorno di AEW allo stadio di Wembley sta già prendendo slancio: i nuovi dati mostrano un aumento costante delle vendite. Il 28 marzo 2026, WrestleTix ha pubblicato le cifre aggiornate per AEW All In London, confermando che sono stati distribuiti 21.141 biglietti per l’evento del 30 agosto 2026. La AEW conquista Wembley. Si tratta di un incremento di 1.258 biglietti rispetto all’aggiornamento della settimana precedente, pari a circa un +6,3% su base settimanale. Un segnale chiaro di crescita progressiva mentre AEW continua a costruire l’attesa per il suo prossimo grande show a Londra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: All In 2026 prende quota, vendite in salita settimana dopo settimana Articoli correlati Leggi anche: Roma, esterno sinistro: Wolfe prende quota, Methalie in salita LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: gruppo compatto in cima alla salita di La Morra, si decide tutto in volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. AEW 2026 Got Way More Insane