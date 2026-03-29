Addio all’alpino e volontario Claudio Gazzotti

È deceduto all’età di 85 anni Claudio Pietro Gazzotti, alpino e volontario noto nel suo settore. La morte è avvenuta a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato commenti tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una figura di rilievo nel volontariato. Gazzotti lascia un segno nel suo percorso di vita dedicato al servizio e all’impegno sociale.

Si è spento all’età di 85 anni a seguito di una grave malattia, Claudio Pietro Gazzotti, alpino e figura storica del volontariato. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Ornella, il figlio Mariano, la sorella Teresa e il fratello Domenico, i nipoti, i parenti e gli amici. Tutta la comunità di Toano piange la scomparsa di Gazzotti, punto di riferimento per il mondo dell’associazionismo di Toano. Alpino, lavoratore instancabile, appassionato di canto e profondamente legato alla sua comunità, Gazzotti è stato tra i fondatori di uno dei cori di Toano e da presidente della Pro Loco, ha collaborato con tutte le realtà musicali del territorio per garantire continuità al Festival dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’alpino e volontario Claudio Gazzotti Articoli correlati L’addio a Mauro Ciaponi. Dal sindacato alla città: "Instancabile volontario"Una vita nel sindacato del Comprensorio del Cuoio, occupandosi in modo particolare del calzaturiero, dagli anni della grande espansione delle... Addio Gaetano Sista, volontario con incrollabile spirito di squadraIl suo impegno e la sua profonda umanità hanno lasciato un solco indelebile nella nostra associazione.